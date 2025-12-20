L’AQUILA: LA CARICA DEI 500 ALLA PROVA DI APPELLO PER MEDICINA. UN 70ENNE TRA I GIOVANI CANDIDATI

L’AQUILA – Secondo e ultimo appello per i 500 studenti canditati alle prese con gli esami di Fisica, Biologia, Chimica per entrare a frequentare il primo anno alla Facoltà di Medicina, Chirurgia, Odontoiatria dell’Aquila dove sono previsti poco meno di 200 posti. Tra i candidati anche un 70enne che vuol mettersi alla prova e sfidare l’età non propriamente verde.

Per sostenere gli esami di profitto o quelli del “semestre filtro” presso l’Università degli Studi dell’Aquila per il corso di Medicina, gli studenti hanno seguito procedure specifiche. Gli esami si sono tenuti al blocco 11 nella frazione di Coppito. Questa prova ha riguardato i candidati che erano stati esclusi in occasione della prima selezione.

Gli studenti dovevano obbligatoriamente prenotarsi online per gli esami tramite il sistema ESSE3, accessibile dalla Segreteria virtuale di Ateneo.

Si sono svolte tre prove, una dopo l’altra. Ogni test ha avuto la durata di 45 minuti, con 15 minuti di pausa tra una prova e l’altra. Chi ha partecipato è dovuto restare in aula in aula fino alla fine della terza prova, anche se non deve sostenerle tutte. Si è trattato di una prova snervante vista la complessità inevitabile dei quesiti e il fatto che chi viene escluso ora non avrà un altro appello. Ci vorrà tempo prima di poter conoscere l’esito.