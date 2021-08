L’AQUILA, LA DEMOLIZIONE DEL PALAZZO DELL’EX BLOCKBUSTER CAMBIA LO SKYLINE CITTADINO

L’AQUILA – Con la demolizione del palazzo dell’ex Blockbuster, situato in viale Corrado IV, nei pressi di piazza d’Armi, all’Aquila, cambia lo skyline cittadino.

Come si legge anche sul quotidiano online laquilablog.it, in un articolo a firma della giornalista Matilde Albani, i lavori sull’edificio, che ospitava anche altre attività commerciali, hanno svelato la montagna di Roio.

In particolare, sono portati avanti dalla Marcozzi Costruzioni di Castellalto (Teramo) e, a 12 anni dal terremoto del 2009, rappresentano uno degli ultimi interventi di demolizioni in una zona di accesso alla città, oramai in gran parte riqualificata.