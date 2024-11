L’AQUILA: LA DENUNCIA DI UN GENITORE, “MIO FIGLIO SFIORATO DA CAMION PIRATA DAVANTI ALLA SCUOLA”

L’AQUILA – “Oggi alle 14.40 fuori la scuola Dante Alighieri nell’ingresso che dà sulla caserma dei Vigili Urbani (Via Colle Sapone), un camion bianco ad alta velocità è passato tra auto e bambini in uscita da scuola! Ha sbattuto contro la mia macchina, parcheggiata, procurando danni ed è scappato via. Non siamo riusciti a prendere la targa”.

È quanto raccontato da un aquilano che aggiunge: “Mio figlio è stato sfiorato dal camion proprio mentre saliva in macchina. Abbiamo rischiato veramente molto. Si è messo a piangere per lo spavento. È stata presentata già una denuncia, in attesa delle immagini delle telecamere di zona. Chiunque possa avere informazioni è pregato di contattarmi privatamente”, scrive in un post su facebook.