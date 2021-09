L’AQUILA, LA DENUNCIA: “IMPOSSIBILE PRENOTARE VACCINO HPV, UNA VERGOGNA”

L’AQUILA – “Sto provando a chiamare da una settimana ma non risponde nessuno, non posso neanche presentarmi fisicamente perché ricevono solo per appuntamento a causa delle norme anti covid. È una vergogna”.

A denunciare l’ennesima falla del sistema sanitario, da quasi due anni paralizzato a causa delle norme anti covid, è una lettrice di AbruzzoWeb che racconta la sua odissea solo per prenotare un vaccino contro il Papilloma virus (Hpv) all’interno della Asl dell’Aquila.

“Trovo che questa cosa sia vergognosa, in quanto il vaccino che dovrei fare è necessario e fondamentale. Ho riportato tutto ciò alla mia dottoressa, anch’essa sconvolta, visto che loro (dottori) hanno avuto queste direttive per le prenotazioni vaccinali! Sono arrabbiatissima, poiché non posso neanche recarmi lì dove li effettuano in quanto, a causa delle norme anti covid, ricevono solo per appuntamento preso telefonicamente”.