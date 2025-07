L’AQUILA: LA FARMACIA FIABIONERI APRE NEL COMPLESSO COMMERCIALE DI VIA XX SETTEMBRE

L’AQUILA – “L’apertura di una nuova farmacia in centro storico, nel complesso commerciale in via XX Settembre, premia il lavoro di pianificazione promosso dall’Amministrazione”.

A dichiararlo è l’Assessore alle Politiche urbanistiche, Edilizia e Pianificazione, Francesco De Santis. “La mia proposta relativa al piano delle localizzazioni delle farmacie, approvata dalla giunta, ha consentito di arricchire con un servizio essenziale un’area importante del centro a beneficio di cittadini, residenti e turisti. – ha commentato l’assessore – Questa iniziativa, intrapresa dalla farmacia Fabiomeri a cui rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, dimostra l’attenzione che questa maggioranza rivolge nei confronti delle esigenze della comunità, che oggi avrà a disposizione un ulteriore punto di riferimento che si aggiunge a quello già presente con la farmacia a due passi dalla Fontana Luminosa”.