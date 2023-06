L’AQUILA: “LA FILOSOFIA AL CENTRO”, IL PROGRAMMA DEL CICLO DI INCONTRI

L’AQUILA – Nella splendida e suggestiva cornice del cortile di Palazzo Burri Gatti, in Corso Vittorio Emanuele n. 111, all’Aquila, Nuova Acropoli organizza cinque serate “sotto le stelle” alla scoperta del fascino della Filosofia Attiva, la formula che l’associazione propone da 45 anni per avvicinare le persone all’“Amore per la Saggezza” ed a quanto di buono essa possa offrire a chi vuole migliorarsi e desideri essere protagonista di un cambiamento positivo nella società.

Nel corso delle cinque serate ad ingresso libero, realizzate con il Patrocinio del Comune dell’Aquila e con il contributo della Fondazione CARISPAQ, attraverso un linguaggio semplice e comprensibile, utilizzando esempi pratici, giochi e letture di brani scelti, Nuova Acropoli riporta la “Filosofia Al centrO”.

Ciceroni d’eccezione saranno il filosofo greco Platone, lo stoico romano Seneca, il Maestro Pitagora e molti altri, che con la loro saggezza offriranno qualche suggerimento per imparare a prendere la vita con Filosofia!

La cittadinanza è invitata a partecipare e ad incontrare “la Filosofia al centro”:

GIOVEDÌ 22 GIUGNO ORE 21:30

“UNA VITA DA STOICO! Consigli di saggezza dallo Stoicismo romano”

GIOVEDÌ 29 GIUGNO ORE 21:30

“PLATONE SEI MITICO! L’attualità del mito della caverna”

GIOVEDÌ 6 LUGLIO ORE 21:30

“DIAMO I NUMERI L’insegnamento di Pitagora applicato alla vita di tutti i giorni”

GIOVEDÌ 13 LUGLIO ORE 21:30

“STOICISSIMO ME! Consigli Stoici per la vita di oggi”

GIOVEDÌ 20 LUGLIO ORE 21:30

“SIAMO FATTI COSÌ? Dalla filosofia orientale una nuova visione sull’uomo”

Per avere informazioni sulle attività di Nuova Acropoli potete visitare il sito dell’associazione www.nuovaacropoli.it, oppure contattare il numero 3339906989.