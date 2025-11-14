L’AQUILA: LA FONTANA LUMINOSA SI ACCENDE PER LA SOLIDARIETA’, NOVEMBRE CON TANTI COLORI

L’AQUILA – Per il mese di novembre il Comune dell’Aquila aderirà e darà il proprio sostegno a diverse campagne di sensibilizzazione su tematiche di rilevanza nazionale ed internazionale, attraverso l’illuminazione con differenti colorazioni della Fontana Luminosa nelle seguenti giornate:

16 novembre 2025 – Colore rosso, in occasione della “Giornata Mondiale in ricordo delle Vittime della Strada”, giornata riconosciuta dalle Nazioni Unite e dedicata al ricordo delle persone ferite o uccise sulla strada, che ha l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione ad una guida sicura e consapevole, attraverso l’attuazione di norme di comportamento responsabili.

17 novembre 2025 – Colore viola, in occasione della Giornata Mondiale della prematurità, per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulle nascite pretermine, cioè quelle avvenute prima della 37ma settimana di gestazione, con l’obiettivo di incrementare la consapevolezza sui rischi e le sfide legati alle nascite pretermine, e di sostenere i bambini nati prima del termine e le loro famiglie, ancora non tutte in grado, al giorno d’oggi, di ricevere un accompagnamento adeguato.

20 novembre 2025 – Colore viola, in occasione della Giornata Mondiale contro il tumore al pancreas, per sostenere la campagna di sensibilizzazione promossa dall’Associazione Nastro Viola denominata “Facciamo luce sul tumore al pancreas”, con il finale obiettivo di sostenere la ricerca e di creare maggiore consapevolezza nei cittadini sull’importanza della prevenzione di una patologia caratterizzata da un’elevata mortalità.

22 novembre 2025 – Colore bianco, per aderire all’appuntamento annuale del LCAM (Mese della consapevolezza sul cancro ai polmoni), e a sostegno dell’iniziativa promossa da ALCASE Italia denominata “Illuminiamo novembre”, che ha tra gli obiettivi quelli di informare sui recenti progressi della medicina, grazie all’introduzione di nuove terapie molecolari e della immunoterapia, e di sensibilizzare la popolazione sull’inderogabile necessità dello screening del cancro al polmone, che permette la diagnosi precoce ed un conseguente aumento mediano di sopravvivenza.

25 novembre 2025 – Colore arancione, in occasione della “Giornata Mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, data designata dall’Assemblea Generale dell’ONU nel dicembre 1999, per ribadire il pieno sostegno ad una sempre più diffusa sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul fenomeno della violenza contro le donne, che rimane un problema ancora diffuso in tutto il mondo.

