L’AQUILA: LA GI.DO.GI. – GRUPPO CIRCI COMPIE 40 ANNI E FESTEGGIA CON COLLABORATORI, CLIENTI E AMICI

L’AQUILA – Quest’ anno ricorre il 40° anniversario di attività della GI.DO.GI. SRL.

L’azienda è nata all’Aquila nel 1981 dall’intuizione del fondatore Donato Circi che, formatosi con numerose esperienze come responsabile di cantiere per grandi società sia in ambito nazionale che internazionale, ha deciso di cimentarsi in prima persona nel difficile ma affascinante mondo dell’edilizia.

La Società ha sempre operato sia nell’ambito degli appalti pubblici che nell’edilizia residenziale privata, conquistando costantemente nuove fette di mercato ed affermandosi presso la propria clientela grazie ad affidabilità, serietà e competenza.

Oggi l’azienda è guidata da Palmantino e Valerio, figli di Donato, che questa sera hanno deciso di omaggiare la grande intuizione, il grande impegno e dedizione del loro papà, venuto a mancare pochi mesi fa, con un evento speciale insieme ai clienti, collaboratori, famiglie e amici.

Sarà un occasione per ripercorrere, con tutti coloro che hanno condiviso un percorso così importante, i tanti anni di attività nel segno e nel ricordo di Donato, persona speciale e ben voluta da tutti.