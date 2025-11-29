L’AQUILA: LA GIORNALISTA PELLICCIONE NEL COMITATO DEL CAMMINO EUROPEO DI MARGHERITA D’AUSTRIA

L’AQUILA -La giornalista e scrittrice abruzzese, Monica Pelliccione, e’ stata nominata consigliere del Comitato tecnico- scientifico del Cammino Europeo di Margherita d’Austria. Del Comitato, presieduto dal presidente, Franco Cespa, fanno parte ricercatori, storici e professori universitari di livello internazionale.

Il progetto del Cammino di Margherita si sviluppa si un percorso storico che, complessivamente, interessa 7449 km lungo quattro nazioni diverse – Italia, Svizzera, Belgio e Francia – e circa 400 tra borghi, paesi e città italiane e straniere. Si ispira a Margherita d’Austria, detta “la Madama”, sovrana d’Abruzzo e figlia di Carlo V che, nel ‘500, diede un impulso notevole alla cultura e alle arti di questi luoghi. Da qui, l’idea di unire in un unico percorso escursionistico, i casati e i feudi appartenuti alla Madama e ideare un progetto per sviluppare il turismo e creare micro destinazioni all’interno dei comuni attraversati dal Cammino margheritiano.

Il prestigioso incarico consentirà di inserire L’Aquila nel circuito europeo legato a Margherita D’Austria come destinazione culturale e turistica. Pelliccione, giornalista, scrittrice e saggista, è autrice di nove volumi di saggistica e letteratura: per la sua intensa attività letteraria ha ricevuto oltre 70 premi nazionali e internazionali. È socio onorario dell’Accademia letteraria Raffaele Viviani di Napoli e, nel 2024, è stata nominata Ambasciatrice agli Stati presso la Repubblica italiana della Universum International Accademy Switzerland.

Ha ricevuto due premi alla carriera: The Gran Award to Excellence – Premio alle eccellenze europee 2024 e Premio Leone d’oro alato San Marco di Venezia alle Eccellenze europee 2025. Il ricco repertorio di saggi e testi narrativi e’ incentrato sulla divulgazione e valorizzazione sociale e culturale dell’Abruzzo. Tra i temi affrontati anche quello della violenza fisica e psicologica sulle donne: l’opera letteraria “Zittita!”, che analizza il tema dei soprusi ai danni dell’universo femminile, è stata musicata e rappresentata, in forma di Melologo, in diversi teatri italiani.