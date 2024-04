L’AQUILA: LA GIORNATA NAZIONALE DEL MADE IN ITALY AL GSSI

L’AQUILA – “Storia e attività del Gran Sasso Science Institute (GSSI)”.

Questo il titolo dell’evento che si terrà in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy venerdì 19 aprile, dalle 10.30 alle 13.30, nell’Auditorium del GSSI in via Michele Iacobucci all’Aquila, organizzato in collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e la Struttura di Missione Sisma 2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La sessione sarà aperta dai saluti istituzionali di Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, e di Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila. Interverranno Nicola Guglielmi, prorettore vicario del GSSI; Ezio Previtali, direttore dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso; Roberto Aloisio, professore e direttore dell’area di Fisica del GSSI; Massimo Comparini, amministratore delegato di Thales Alenia Space e Marica Branchesi, astrofisica e professoressa del GSSI. L’evento si concluderà con le riflessioni del consigliere Mario Fiorentino, coordinatore della Struttura di Missione Sisma 2009.