L’AQUILA: LA LETTERA DELLA FAMIGLIA DI TOMMASO FASCIANI, “GRAZIE A TUTTI PER LA VICINANZA”

L’AQUILA – Una lettera per ringraziare le tante persone che sono state vicine alla famiglia dopo la tragica scomparsa del giovane Tommaso Fasciani, il 32enne morto all’Aquila, nella notte tra venerdì e sabato, in via della Polveriera, dopo un tragico schianto con la sua auto contro un muro.

Una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità a pochi giorni dal Natale.

A firmare la lettera i genitori Silvia Frezza e Mauro Fasciani e la sorella Cecilia Fasciani.

Di seguito il testo integrale.

“Ieri abbiamo salutato Tommaso.

Avevamo già ricevuto innumerevoli messaggi di partecipazione per una perdita così grande, ma le centinaia di persone presenti al funerale hanno voluto nuovamente testimoniarci la loro vicinanza, raccontando parti della breve storia di vita di Tommaso che hanno ricomposto una tela relazionale forte e vivida nella nostra memoria.

Consapevoli di non poter raggiungere singolarmente tutte quelle Persone, con la presente desideriamo esprimere il nostro riconoscimento e numerosi grazie.

Grazie per il luogo della comunità che ci ha concesso Don Giulio che ha compreso la nostra richiesta laica, sì, ma rispettosa della ricchezza della diversità che caratterizza la nostra meravigliosa e numerosa famiglia e all’insegna della quale abbiamo desiderato essere insieme con Tommaso.

Ringraziamo tutti e tutte coloro che individualmente hanno trovato parole e pensieri splendidi per ricordare Tommaso. Ma grazie anche a quelli che ci hanno confessato di non essere riusciti a trovare le parole, perché sappiamo quanto sia difficile!

L’elenco degli articoli, dei messaggi, delle dediche, delle foto, dei ricordi risulta lunghissimo, sia quelli a titolo personale che quelli di gruppi.

Ringraziamo tutte le associazioni politiche, sociali, culturali, sportive, i collettivi, tutti gli istituti scolastici del territorio aquilano, l’Università la Sapienza di Roma: da ciascuno è emerso il desiderio di tratteggiare quella parte di Tommaso che hanno conosciuto e che hanno contribuito a formare. Perché sì, è vero, Tommaso era una Persona splendida, ma splendide erano le Persone che hanno contribuito a renderlo tale, da quelle familiari a quelle scolastiche e universitarie, da quelle associative a quelle di mutuo soccorso.

Grazie anche all’amministrazione comunale di L’Aquila, perché numerosi e trasversali a maggioranza e minoranza sono stati i messaggi di cordoglio, in particolare quello espresso dal Sindaco Biondi.

Tommaso era una Persona libera, rispettosa, impegnata in percorsi di solidarietà e uno studente brillante, che andava oltre il compito.

Tommaso è stato un giovanissimo rappresentante degli studenti e delle studentesse del liceo classico, a fronte di un precoce impegno politico.

Tommaso ha svolto una carriera universitaria eccellente, e promettente risultava la sua futura carriera.

Tommaso è stato un fratello affidabile, comprensivo, orgoglioso della sua Cecilia.

Tommaso è stato un figlio al quale abbiamo donato, ma dal quale abbiamo ricevuto tantissimo.

Tommaso era un grande appassionato della ricerca e un attivista della conoscenza, quella che gli ha restituito libertà di pensiero e indipendenza intellettuale.

È nostra ferma volontà quella di continuare a coltivare la memoria di Tommaso, facendo tesoro di tutto ciò che ci ha lasciato.

Grazie, grazie, grazie”.

Silvia Frezza, Mauro Fasciani, Cecilia Fasciani.