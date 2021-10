L’AQUILA, “LA LIBERTA’ E’ TERAPEUTICA”: SABATO ASSEMBLEA PUBBLICA A CASEMATTE

L’AQUILA – “La libertà è terapeutica – Democrazia, spazio pubblico e lavoro ai tempi del Green pass”.

Questo il tema dell’assemblea che si terrà sabato 30 ottobre, alle 16, in occasione del dodicesimo anniversario dello spazio di CaseMatte, all’Aquila.

Di seguito la nota completa e i dettagli dell’iniziativa.

“La libertà è terapeutica” è l’espressione che ha scandito la rivoluzione psichiatrica di Franco Basaglia che chiuse i manicomi, un modo di declinare la libertà che a CaseMatte è sempre piaciuto, non per altro siamo nell’ex manicomio di Collemaggio, all’Aquila.

Quale posto e momento migliore allora per aprire uno spazio al pensiero critico e costruttivo capace di superare la dicotomia pro vax – no vax per confrontarsi liberamente sulle contraddizioni create dal Green Pass in rapporto alla democrazia, lo spazio pubblico ed il lavoro nel più generale contesto socio economico globale negli anni della pandemia da Covid-19 che in Italia ha portato all’attuale Governo Draghi.

Lo spazio per un’assemblea pubblica che vogliamo fare dopo aver iniziato, con tutti i nostri limiti, ad elaborare la questione nelle nostre riunioni, dalle quali è uscita, seppur con varie sfumature, una critica al passaporto verde in particolare dopo la recente introduzione della sua obbligatorietà in tutto il mondo del lavoro, pubblico e privato.

Facciamo questo perché riteniamo che prima di tutto stanno mancando spazi di incontro diretto dove le persone possano confrontarsi con punti di vista che vadano anche al di fuori del terreno ben delineato dai media mainstream e dal Governo.

Riteniamo infatti che provvedimenti come quello del Green Pass siano sostanzialmente politici ed è su questo piano che ci interessa utilizzare il pensiero critico che ci ha sempre contraddistinti, consci del fatto che la pandemia, bislaccamente gestita nel complesso dai governi italiani, si inserisca e insista in un quadro socio economico capitalista di cui ben conosciamo le ricadute sulle classi meno abbienti.

Ci vediamo allora sabato 30 ottobre alle ore 16:30 presso lo spazio di CaseMatte nell’area dell’ex Op di Collemaggio (L’Aquila) e intanto rinviamo a leggere sul sito www.3e32.org il testo esteso piattaforma dell’assemblea.