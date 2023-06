L’AQUILA – Ha scelto L’Aquila, per festeggiare il suo compleanno la medaglia d’oro di salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo 2020, Gianmarco Tamberi, nato il 1 giugno del 1992.

Avvistato in centro storico, il campione di Civitanova Marche non ha avuto problemi a posare per i selfie e a firmare autografi. A postare uno di queste foto ricordo, lungo in corso, la pagina facebook, L’A L’Aquila.

