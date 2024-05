L’AQUILA: LA “NOTTE BIANCA” TORNA IL 15 GIUGNO

L’AQUILA – Il 15 giugno torna la “Notte Bianca” all’Aquila.

Nella seduta odierna, infatti, la giunta comunale ha approvato l’atto indirizzo con cui viene demandato agli uffici dell’ente di predisporre tutte le attività finalizzate alla promozione dell’iniziativa, di cui prossimamente verrà reso noto il programma.

Gli appuntamenti che verranno inseriti nel cartellone si svolgeranno nel cuore cittadino, come descritto nel provvedimento, “tra vie e piazze che ospiteranno eventi pensati per un pubblico vario che comprenda giovani e adulti, aquilani e turisti, tenendo in considerazione gli indirizzi impartiti volti a realizzare iniziative attrattive allo scopo di incentivare la commistione di elementi monumentali ed urbani, offerta commerciale, svago e ristoro, fornendo in tal modo una ulteriore possibilità di promozione del centro storico dell’Aquila”.