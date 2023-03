L’AQUILA, LA PASSIONE DI CRISTO DI ARISCHIA: LUNEDI’ LA PRESENTAZIONE

L’AQUILA – Una rappresentazione in parte itinerante attraverso le vie del paese, unica nel suo genere nel circondario aquilano poiché è la sola che porta in scena tutte le fasi della vita di Gesù recitate: dalla nascita alla morte.

Il regista e gli attori della Rappresentazione della Passione di Cristo di Arischia, lunedì 27 marzo, alle 11, nella sala Eude Cicerone presso la sede comunale di Villa Gioia, terranno una conferenza stampa per illustrare la manifestazione che si svolgerà nella frazione aquilana la sera della vigilia della domenica delle palme nella frazione aquilana di Arischia.

L’allestimento, nato nei primi anni Ottanta del secolo scorso e poi interrottosi per il terremoto, è stato ripreso dallo scorso anno sotto l’egida della parrocchia di San Benedetto.

Regista e attori, alcuni provenienti anche dal capoluogo, sono tutti amatoriali. Così come artigianali sono i costumi di scena cuciti dall’artista, signora Franca Acitelli, residente ad Arischia, che si è ispirata al film The Passion of Christ di Mel Gibson, e che sarà presente alla conferenza stampa. Tra gli altri sarà anche presente il videomaker della rappresentazione.