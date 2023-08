L’AQUILA: “LA PERDONANZA CELESTINIANA NEW POP”, COFANETTO CON CARTOLINE IN REGALO ALL’INFO POINT

L’AQUILA – La pop-artist italiana di fama internazionale Francesca Falli ha ideato la “La Perdonanza Celestiniana New Pop”, un progetto di miniopere d’arte in formato cartolina, inserite in un prezioso cofanetto, distribuito gratuitamente presso l’Info Point L’Aquila (Fontana Luminosa).

Le opere della Falli, si legge in una nota, sono frutto della sua esperienza di grafico pubblicitario combinato alla sua arte di artista pop che le viene riconosciuto come originale e di grande interesse in tutto il mondo dell’arte Occidentale e Orientale, da Shangai (Cina) a Chengdu (Corea del Sud), da New York a Tokio, da Londra a Berlino, da Milano a Parigi, da Palermo a Istanbul.

“La Perdonanza Celestiniana New Pop” è anche un messaggio di Speranza e di Pace.

Dichiara a tal proposito Gianni Padovani, fondatore e presidente della “Onlus Antonio Padovani”: “Sono lieto di presentare il nuovo, coinvolgente progetto della Onlus Antonio Padovani realizzato in concomitanza delle celebrazioni della 729° Perdonanza Celestiniana. Abbiamo ideato un elegante cofanetto contenente otto cartoline raffiguranti i monumenti cittadini iconici e già presenti al tempo di Celestino V, rappresentati in originalissima chiave ‘new pop’ dalla poliedrica artista e grafico pubblicitario Francesca Falli”.

“Un percorso emozionale unico, una visione accattivante ed inedita che trasmette l’immagine di una città che si rinnova lasciando tuttavia inalterato il valore assoluto dei suoi simboli tradizionali. Le cartoline sono corredate da breve didascalia esplicativa in italiano ed in inglese, scritte da Carla Canali, esperta guida turistica d’Abruzzo. Il coordinamento e l’organizzazione del progetto sono stati curati da Sara Persechino. Come Onlus Antonio Padovani abbiamo voluto dare un messaggio di speranza e di amore, potenti forze costruttive di ogni positivo cammino per l’umanità. Il messaggio di riconciliazione di San Pietro Celestino V abbraccia l’individuo e l’umanità intera, preludio ad una nuova consapevolezza sulla necessità di trovare la pace. La pace dentro noi stessi e la pace come bene universale, la pace come possibilità purché la si voglia”.

“In un Mondo divorato dalla furia bellicista la pace è ancor più un valore inestimabile per il quale tutti dobbiamo impegnarci, nessuno escluso, e senza il quale non c’è spazio per un qualsiasi futuro. Il cofanetto con le cartoline new pop sarà distribuito gratuitamente presso l’Info Point (Fontana Luminosa) sino ad esaurimento della disponibilità”, conclude-