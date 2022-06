L’AQUILA, LA PIZZERIA OLD CITY TORNA IN CENTRO, NELLA STORICA SEDE DEL VICOLO DEL REX

L’AQUILA – Grande ritorno in centro all’Aquila, dove nei giorni corsi ha riaperto la pizzeria Old City, rientrata nella storica sede di via Salvatore Tommasi, conosciuta come “Vicolo del Rex”.

Grande affluenza all’inaugurazione, il 30 maggio scorso, che ha visto la partecipazione, tra gli altri, del sindaco Pierluigi Biondi per il taglio del nastro.

“Negli anni, la voglia, il bisogno di ravvicinarci in centro era forte”, dichiara Manuel Di Carlo, figlio del noto proprietario della pizzeria Nando.

L’attività, a gestione familiare, dopo il terremoto del 2009 si è trasferita nella periferia della città, a Monticchio, dove oggi resta comunque aperto il punto vendita, raddoppiando così l’offerta.

Un legame forte con la sede che ha segnato l’inizio dell’avventura, tanto che, spiega Di Carlo, “abbiamo cercato altri locali pur di tornare in centro, ma nessuno ci convinceva. Avvertivamo il bisogno di tornare al ‘nostro posto’ e per fortuna, dopo non poche difficoltà, siamo riusciti a realizzare il nostro sogno, anche grazie alla grande disponibilità e comprensione dei proprietari delle mura”.

E così, a pochi giorni dalla riapertura, Di Carlo rivolge un caloroso “ringraziamento per le tante dimostrazioni di affetto e le numerose presenze che ci incoraggiano a livello lavorativo e motivazionale, giorno dopo giorno, in un periodo storico così difficoltoso per tutti”.