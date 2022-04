L’AQUILA: LA PROTESTA DI UN CITTADINO, “FRAZIONE BAGNO, CORSE AMA SOPPRESSE NEI GIORNI DI FESTA”

L’AQUILA – “Corse soppresse dall’azienda di mobilità aquilana nei giorni festivi, fermate senza pensilina come accade a Bagno Piccolo, Sant’Angelo, San Benedetto e quando ci sono, sono vecchie, sporche, e con orari errati. Gli abitanti delle frazioni, moltissimi ancora ospitati nei MAP, restano senza servizi pubblici nelle giornate di festa”.

A denunciarlo è l’ingegnere Carlo Del Vecchio, cittadino dell’Aquila.

“In tutte le contrade un comune denominatore: strade dissestate con buche profonde e di tanto in tanto tombini e grate fuori dalla loro sede come accade ad esempio a San Benedetto o nella contrada Ciocca sempre nel nostro territorio. Tutto questo è solo la punta dell’iceberg della mobilità nel nostro territorio oramai abbandonato da decenni ma da sempre bacino di voti per tutti: sirene incantatrici che promettono palme di cocco durante il periodo elettorale e ci lasciano in un dissesto infernale passata la festa delle amministrative”, prosegue Del Vecchio.

“Sarebbe ora di cambiare passo, sarebbe ora che l’AMA ripristini le corse soppresse e fornisca al territorio di Bagno le infrastrutture urbane necessarie e presenti in tutto il resto del Comune. Sarebbe ora che anche i circa 3000 abitanti di questo territorio (9 frazioni delle 52) inizino ad essere trattati come gli altri, sarebbe già un’enorme passo”, conclude il cittadino.