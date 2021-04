L’AQUILA: LA PROTESTA DI UNA CITTADINA, “I NOSTRI VICOLI USATI COME CESSI PUBBLICI”

L’AQUILA – “Come al solito è sabato e bisogna fare la guardia per impedire che si continui ad usare i nostri vicoli come se fossero cessi pubblici. Qualcuno ci sfugge e per non essere asfissiati dal tanfo delle pipi e dei bisogni, bisogna pulire”.

A denunciarlo, con tanto di rassegna di foto, su facebook, una cittadina aquilana residente nel centro storico.

“Sindaco Pierluigi Biondi – il suo appello -, non se ne può più! Anche noi vorremmo uscire un po’ invece di stare a fare la guardia e pulire il nostro vicolo, dato che non lo fa nessuno. Mettete i sebach al parco del Castello. I ragazzi non hanno un posto dove fare i loro bisogni!”