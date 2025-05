L’AQUILA: LA PROTESTA, “ERBA ALTA FINO A DUE METRI NEL PARCO DI VIA PATRIGNANI”

L’AQUILA – Ci sono proteste da parte dei residenti aquilani per il fatto che al Parco in Via Carlo Patrignani c’è erba alta fino a due metri che andrebbe sfalciata anche perchè vi si insediano insetti e rettili. Questo, secondo i residenti, mal si conciliacnon delle panchine nuove e belle che sono state sistemate da poco. Per cui sarebbe gradito un intervento al riguardo.

