L’AQUILA: LA PROTESTA, “LASCIATE BOTTIGLIE, SIRINGHE E CARTACCE DOPO BANCHETTO AL CASTELLO”

L’AQUILA – Ancora una brutta sorpresa, l’altra mattina, per alcuni genitori che sovente portano quotidianamente i propri figli e o persone che conducono i loro cani a fare due passi all’ombra del parco del Castello all’Aquila: essi si sono lamentati del modo in cui “il popolo della notte” ha lasciato per l’ennesima volta, dopo aver banchettato, bottiglie di birra, bicchieri, cartacce (foto Cocciolone) e anche delle siringhe, per fortuna non molte e subito rimosse.

Segno che comunque la vasta area verde è frequentata da persone maleducate ma anche pericolose. Che poi affluiscono in centro storico con conseguenze ben note. Non a caso molti procedimenti penali circa aggressioni e spaccio di droga hanno come punto di partenza l’area del Castello anche se ora le istituzioni sembrano intenzionate a ripristinare la legalità e il decoro di quella zona.

Come se non bastasse sempre in centro storico è stato rubato da ignoti un monopattino che era esposto “alla pubblica fede” a piazza Duomo.