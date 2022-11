L’AQUILA: LA PROTESTA, “MIEI FIGLI A PIEDI PERCHÉ AUTOBUS STRACOLMO ALLA FERMATA DI TEMPERA”

L’AQUILA – “Una vergogna, i miei figli sono rimasti a piedi questa mattina, perché l’autobus era stracolmo”.

A protestare ad Abruzzoweb, una mamma aquilana, dopo quello che è accaduto questa mattina con l’autobus 6S, della società comunale Ama, delle ore 7.35, nella fermata della frazione di Tempera, e diretto all’Aquila.

“A Tempera – spiega la donna – l’autobus è arrivato già stracolmo, con i passeggeri stipati come sardine. Mi chiedo come sia possibile, ci sono anche rischi di sicurezza, oltre al venir meno del diritto ad avere un servizio di trasporto dignitoso, per cui paghiamo le tasse e anche il biglietto. Inevitabilmente di sei ragazzini che stavano aspettando l’autobus, ne sono riusciti a salire solo due e gli altri sono rimasti a piedi”.