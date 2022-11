L’AQUILA: LA SCUOLA “DANTE ALIGHIERI” INAUGURA L’ANNO SCOLASTICO CON UN “VIAGGIO” LETTERARIO

L’AQUILA – Un viaggio letterario tra musica e parole nell’opera dantesca “la Vita Nova”.

L’appuntamento è per martedì 22 novembre, alle 17:30, nella sala Ipogea del Consiglio regionale, a L’Aquila, per inaugurare l’anno scolastico 2022/23 e dare il via ai “Pomeriggi Culturali della Dante” dal titolo “Viaggi letterari ed altro” che, sotto la direzione artistica della professoressa Luana De Rubeis, sono giunti quest’anno alla decima edizione.

“Come per Dante la Vita Nova traccia la linea dell’evoluzione artistica e spirituale, per la nostra scuola – afferma la dirigente scolastica prof.ssa Antonella Conio – rappresenta la ripresa di un’attività fatta di relazioni, incontri, scambi di sapere e saperi”.

Ad aprire l’evento sarà la professoressa Rossana Cerasoli, curatrice della rassegna culturale “Pomeriggi alla Dante”, insieme alla dirigente scolastica professoressa Antonella Conio che darà il benvenuto ai partecipanti tracciando la linea culturale e didattica dell’Istituto.

Protagonisti dell’evento gli alunni della scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” che con il loro ensemble musicale suoneranno i brani “Schiarazula Marazula” di Giorgio Maineiro e “Geordie”, accompagnando i versi delle liriche declamate dalla lettrice Rosanna Narducci.

A chiudere il pomeriggio la professoressa Liliana Biondi che interverrà sulle tematiche dantesche portando a sintesi tutti i contenuti culturali, musicali e artistici della manifestazione.