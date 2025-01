L’AQUILA: LA SCUOLA DELL’INFANZIA SAN BERNARDINO DONA RICAVATO MERCATINO A PROGETTO CLOWN IN CORSIA

L’AQUILA – Fantasiose opere artigianali con materiali di recupero, oltre che bigliettini di Natale e candele decorate: tutte creazioni dei bambini e delle bambine delle sezioni della scuola Infanzia San Bernardino, e di alcune classi della primaria De Amicis, per un ricavato di 2.090 euro destinato all’associazione Brucaliffo-Teatro in Ospedale.

Si è svolta oggi, giovedì 23 gennaio, presso la scuola dell’Infanzia San Bernardino, la cerimonia di consegna del ricavato del Mercatino di Beneficenza organizzato lo scorso 18 dicembre, prima delle vacanze di Natale.

“Il mercatino poi, si è rivelato non solo un’importante raccolta fondi, ma anche un momento di grande aggregazione e sensibilizzazione”, si legge in una nota.

“Grazie a questi fondi sarà possibile finanziare il progetto di formazione dei nuovi volontari per Clown in corsia, iniziato ad ottobre 2024 e che terminerà a giugno 2025”, spiega Sara Simona Rogoz, del direttivo dell’Associazione Brucaliffo, in arte Jojo Clown intervenuta oggi a ritirare simbolicamente l’assegno in compagnia del clown Lapo, al secolo Ciro Improta.

“Il percorso – continua – prevede il coinvolgimento di esperti provenienti da diverse parti d’Italia e culminerà con una festa di presentazione in ospedale e presso una delle Casa-Famiglia dell’Aquila”.

“La giornata di beneficenza è stata un chiaro segno di attenzione al territorio, rispettando i valori e le finalità del Sistema Educativo Integrato 0/6 anni, che l’Istituto Comprensivo G. Carducci de L’Aquila, come scuola Polo, concepisce da alcuni anni. L’Istituto Comprensivo IC Carducci ringrazia tutte le famiglie che hanno partecipato all’evento. Il loro sostegno è stato fondamentale per portare sorrisi e gioia a tutti i bambini e bambine impegnati in momenti così difficili della loro vita. Insieme, si continui a fare la differenza!”.