L’AQUILA: LA SCUOLA MAZZINI RICORDA SOFIA MARRELLI SCOMPARSA DUE ANNI FA

L’AQUILA – Il 7 maggio 2020 è stato un giorno particolarmente doloroso per l’Istituto comprensivo Mazzini, in quanto ha visto spegnersi il dolce sorriso di una studentessa, Sofia Marrelli, che frequentava la classe 1D della scuola secondaria di primo grado.

Sofia vive nel ricordo dei suoi compagni e dei suoi docenti e nel secondo anniversario della sua scomparsa le è stata dedicata una cerimonia all’esterno della scuola, nello stesso luogo in cui è stato piantumato un albero fiorito che continua a crescere accanto alla targa inaugurata lo scorso anno.

Erano presenti la mamma Angela, il papà Enrico, la sorella Carla e il fratello Pietro, circondati dall’abbraccio dei compagni di classe, dei suoi insegnanti e della dirigente scolastica Monia Lai.

“Ad un anno dalla scomparsa della nostra Sofia”, ha commentato la preside Lai, “abbiamo ritenuto importante ricordarla nella sua giovinezza e nella sua purezza piantando un albero nel nostro giardino che, fiorendo ad ogni primavera, grazie alla cura e all’attenzione del nostro collaboratore scolastico Mario, celebra la luce del suo sguardo e la dolcezza del tuo sorriso. A due anni dalla sua scomparsa vogliamo continuare a preservare il suo ricordo”.

Alla cerimonia hanno partecipato le classi 1D e 3D. Sofia era una ragazzina speciale, che infondeva grazia a chi lo circondava, come traspare dalla parole della sua insegnante Alessandra Bizzini: “Grazie, Sofia, per averci donato il privilegio di percorrere insieme a te un prezioso tratto di strada. Celebreremo con amore la tua vita vivendo la nostra anche per te: la luce del tuo sguardo e la dolcezza del tuo sorriso saranno ogni giorno la carezza che sfiorerà lieve, per sempre, il nostro viso”.