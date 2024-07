L’AQUILA: LA SCUOLA NAZIONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PUO’ PARTIRE, PROGETTO DA 20 MILIONI

L’AQUILA – È stato formalmente istituito, attraverso apposito decreto ministeriale, il polo formativo territoriale dell’Abruzzo della Scuola nazionale dell’amministrazione, in conformità con l’intervento progettuale previsto dal piano nazionale complementare al Pnrr.

In coerenza con le previsioni dello schema di convenzione, che verrà sottoscritta dall’Ente comunale con la Scuola nazionale dell’amministrazione e la Struttura di missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009 della Presidenza del consiglio dei ministri, approvato con ordinanza dell’11 dicembre 2023, la sede del polo formativo territoriale dell’Abruzzo sarà individuata dal Comune dell’Aquila.

“Si tratta di un importante risultato – dichiara in una nota il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – che andrà a implementare l’offerta formativa a disposizione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche ai fini di dare piena attuazione al piano nazionale di ripresa e di resilienza”.

“La scuola nazionale – spiega il primo cittadino -, previa intesa con il Comune e sulla base di apposito protocollo di collaborazione disciplinare, potrà concludere specifici accordi, per il tempestivo avvio delle attività formative del polo, con atenei e con strutture accademiche e di ricerca, nonché con ulteriori soggetti pubblici e privati la cui partecipazione sarà ritenuta utile e opportuna per le finalità formative gestionali e organizzative. Siamo in presenza di un passaggio strategico rilevante ai fini della rinascita della città e dello sviluppo dell’intero comprensorio. L’Aquila torna ad essere protagonista della vita culturale e formativa, ai massimi livelli istituzionali, della nostra Nazione. Ricordiamo, infatti che il programma annuale delle attività del polo, in coerenza con l’obiettivo dell’intervento, promuove attività di formazione in materie legate alla prevenzione alle gestione dell’emergenze e alla successiva fase di ricostruzione, tenuto conto delle competenze sviluppate a seguito del sisma del 2009”.

“Un particolare ringraziamento va al ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, all’ex capodipartimento Marcello Fiori, da poco nuovo direttore generale Inail, e all’attuale vicario, Paolo Vicchiarello, che hanno curato i vari passaggi amministrativi per raggiungere questo importante risultato. Lo stanziamento finanziario, già approvato e assegnato al Comune dell’Aquila, è pari a 20 milioni di euro, finalizzati all’individuazione di una sede idonea per il nuovo polo formativo. Si tratta, sottolineo, della più importante dotazione finanziaria in Italia per strutture di questo tipo”.

“Un ulteriore, importante risultato sulla scia della strategia definita nella ‘Carta dell’Aquila’ che ha già segnato un risultato con il riconoscimento di Capitale italiana della cultura 2026”, conclude Biondi.