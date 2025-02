L’AQUILA: LA SEGRETARIA PD ELLY SCHLEIN VISITA SCUOLE DELLA CITTA’

L’AQUILA – La segretaria nazionale del Pd Elly Schlein in visita ad alcune scuole dell’Aquila con una delegazione di parlamentari dem.

La segretaria arriverà in città lunedì 17 febbraio, comunica il Pd L’Aquila dopo l’annuncio dei giorni scorsi e dopo il Consiglio comunale straordinario che si è tenuto sul tema della sicurezza sismica degli edifici scolastici.

Proprio oggi il sindaco Pierluigi Biondi, in una nota (Qui il link), ha inviato una lettera al senatore Francesco Boccia, presidente del Gruppo del Partito Democratico al Senato, per invitarlo – insieme a tutti i parlamentari del suo gruppo – a un incontro istituzionale sulla ricostruzione post-sisma e, in particolare, sugli interventi dedicati alle scuole.

Inoltre, il primo cittadino ha invitato i parlamentari a un incontro ufficiale che si terrà lunedì 17 febbraio, alle ore 10, a Palazzo Margherita, sede del Comune dell’Aquila.

Ma il programma delle visite di Schlein, intanto, prevede: alle ore 10 visita a Sassa, alla scuola primaria Gianni Rodari (via S. Pietro); alle 10.30 poi la vicina scuola dell’infanzia Gianni Rodari (via Madonna delle Pagliare). Alle 11.30 la delegazione sarà invece al Liceo musicale e Convitto nazionale Domenico Cotugno (Musp in via Pasquale Ficara). Alle 12 è previsto un punto stampa davanti al Convitto nazionale Domenico Cotugno, (via Pasquale Ficara).