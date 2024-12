L’AQUILA: “LA SPESA DI NATALE”, CARRELLO SOLIDALE PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’

L’AQUILA – “In questo periodo dell’anno, è fondamentale fermarsi a riflettere sull’importanza della solidarietà. L’iniziativa ‘La spesa di Natale’ non è solo un gesto concreto per aiutare chi ha bisogno, ma anche un’opportunità per ricordare che, come diceva Seneca, ‘si dovrebbe pensare più a far bene che a stare bene: e così si finirebbe anche a star meglio'”.

Così, in una nota, Valerio Castellani, coordinatore di Gioventù nazionale della provincia dell’Aquila, che annuncia l’avvio della nuova iniziativa solidale “La spesa di Natale”, che si terrà da oggi fino al 24 dicembre presso il supermercato Tigre, in Via Colagrande 2/A, a L’Aquila.

“Un’iniziativa – spiega – che ha l’obiettivo di raccogliere donazioni destinate a garantire un pasto caldo durante le festività natalizie alle famiglie che si trovano in difficoltà economiche. Con il nostro ‘carrello solidale’ ogni cittadino potrà contribuire con generosità e fare la differenza per chi ne ha bisogno”.

“In occasione dell’avvio del periodo di raccolta, sono stati coinvolti numerosi rappresentanti del panorama politico locale. Un sentito ringraziamento va a Claudio Gregori, portavoce provinciale di Fratelli d’Italia (FdI); Roberto Miscia, coordinatore regionale di Gioventù Nazionale; Irene Di Pardo, portavoce di Azione Universitaria L’Aquila; Valerio Marinangeli, portavoce di Azione Studentesca L’Aquila”.

“La partecipazione di queste figure testimonia il forte impegno civico e la volontà di unire le forze per supportare concretamente la comunità aquilana in un momento di bisogno”, aggiunge Castellani che invita tutti i cittadini a partecipare attivamente all’iniziativa, perché “ogni piccolo gesto può fare una grande differenza. Insieme, possiamo rendere questo Natale più sereno per chi sta affrontando difficoltà”.