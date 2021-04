L’AQUILA: LA STORICA “OTTICA GENITTI” RIAPRE DOMANI IN CORSO FEDERICO II

L’AQUILA – Riapre, a 12 anni dal tragico terremoto, la storica Ottica della famiglia Genitti, in Corso Federico II al numero 12, in pieno centro storico.

Dopo 57 anni di storia, Genitti riparte con un progetto ambizioso che ha preso il nome di “Galerie”. In seguito ad un importante intervento di restauro dell’immobile, la famiglia propone un vero e proprio “Atelier del benessere visivo”: 300 metri quadrati distribuiti in due piani caratterizzati da un design innovativo ed unico e con spazi e servizi all’avanguardia.

“Abbiamo messo in piedi un progetto ambizioso cercando di interpretare, come famiglia, il pensiero delle Istituzioni e della Città che a 12 anni dalla tragedia sono impegnate nel rilancio economico, sociale e culturale dell’Aquila e del suo territorio. Speriamo che il nostro possa essere un segnale in questo senso in un momento in cui ai postumi del terremoto si aggiunge la ripresa dalla pandemia”, spiega il dottor Germano Genitti, primario oculista dell’ospedale dell’Aquila e direttore della Banca degli Occhi che insieme alla sorella Gioia è proprietario di svariati centri Genitti ottici.