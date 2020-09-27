L’AQUILA, L’ADDIO A FRANCESCO GAGGIANO: SCOMPARSO A 19 ANNI

L’AQUILA – Sono stati celebrati ieri, nella Chiesa parrocchiale di Santa Maria di Bagno, i funerali Francesco Gaggiano, il 19enne originario della frazione aquilana di bagno è morto all’ospedale San Salvatore dell’Aquila il 25 settembre scorso.
Francesco lascia la mamma, il papà e suo fratello.
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Alla famiglia del giovane le condoglianze dalla redazione di AbruzzoWeb.