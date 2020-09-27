L’AQUILA, L’ADDIO A FRANCESCO GAGGIANO: SCOMPARSO A 19 ANNI

27 Settembre 2020 11:00

L’AQUILA – Sono stati celebrati ieri, nella Chiesa parrocchiale di Santa Maria di Bagno, i funerali Francesco Gaggiano, il 19enne originario della frazione aquilana di bagno è morto all’ospedale San Salvatore dell’Aquila il 25 settembre scorso.

Francesco lascia la mamma, il papà e suo fratello.




ULTIM'ORA

Alla famiglia del giovane le condoglianze dalla redazione di AbruzzoWeb.

Commenti da Facebook

RIPRODUZIONE RISERVATA

Download in PDF©






Articoli correlati:

Ti potrebbe interessare anche:

Gli articoli più letti in queste ore:

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!