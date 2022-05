L’AQUILA, LADRI A “L’ISOLA CHENONCERA”: “DUE FURTI IN DUE GIORNI, DISPOSTI A TUTTO PER POCHI SOLDI”

L’AQUILA – Un furto è stato commesso nella giornata di ieri nel centro ricreativo per bambini “L’Isola Chenoncera” nella frazione aquilana di Coppito, nelle vicinanze dell’ospedale San Salvatore.

Ignoti si sono introdotti nel centro rubando soldi in monete all’interno delle macchinette che distribuiscono giochi ai più piccoli: per prelevare la piccola cifra hanno danneggiato gli apparecchi, distruggendo anche il sensore di sorveglianza. Secondo quanto si è appreso, sul furto sta indagando la polizia.

Il fatto è stato denunciato sui social dagli addetti: “Spero che vi sentiate ancora più piccoli ed insignificanti ad aver rubato ad un’attività già massacrata dall’emergenza sanitaria ed un’attività dove i primi clienti sono i bambini”. Ed ancora, si legge in un post dai toni più accesi: “In due giorni sono stata derubata del portafoglio e ho subito un furto con scasso nel mio locale, L’Isola Chenoncera”.

“Vista la destrezza dell’operato e la ‘furbizia’ (per non dire povertà d’animo) dei ladri che abbiamo pure identificato, non posso fare altro che mettere in monito tutti gli aquilani nel proteggere case, beni e abitazioni e cani in giardino. Occhio che girano per accaparrarsi piccole cifre, quindi sono dei vermi disposti a tutto. Si vede che c’è fame in giro, oppure qualcuno pensa di poter mangiare sulle spalle del lavoro degli altri”.