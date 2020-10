L’AQUILA: LADRI D’AUTO IN FUGA NEI BOSCHI DI FAGNANO

L’AQUILA – “Nel pomeriggio odierno, in zona Santa Maria del Ponte, i Carabinieri hanno intercettato una Fiat grande punto (rubata alcuni giorni fa a San Pio delle Camere) con tre uomini a bordo. Dopo un inseguimento i tre hanno abbandonato l’auto e si sono dati alla fuga a piedi separandosi e disperdendosi nei boschi”.

A comunicarlo sulla pagina facebook Per Fagnano, Francesco D’Amore, sindaco di Fagnano, comune della in provincia dell’Aquila lungo la valle Subequana.

“Chiunque di voi noti uno o più uomini, non del posto, che si aggira per i nostri borghi o sulle nostre strade, segnali prontamente la loro presenza ai Carabinieri. Grazie per la vostra collaborazione”, aggiunge il primo cittadino.

