L’AQUILA: LADRI IN VIALE DELLA CROCE ROSSA, RUBATE CHIAVI AUTONOLEGGIO, QUINTO FURTO IN ROSTICCERIA

L’AQUILA – Blitz notturno dei ladri che da tempo hanno preso di mira Viale della Croce rossa all’Aquila – senza per questo risparmiare altre zone della città – visitata dai malviventi due volte in un solo giorno, arrivando a rubare diverse chiavi delle auto presenti nell’azienda di noleggio Europcar.

“Sono entrati da una finestra sul retro, hanno staccato la piccola cassaforte dove c’erano circa 500 euro”, ha raccontato al Centro il titolare Giacinto Priore, e poi hanno trovato la cassaforte blindata che conteneva le chiavi delle auto parcheggiate sul piazzale e pronte per essere noleggiate.

“Per noi è stato un problema enorme, non solo c’è voluto tempo per le denunce ma la casa madre ha dovuto sostituire tutte le auto per impedire che i ladri, o chi per loro potessero utilizzare le chiavi rubate e portare via i mezzi”.

Poi il caos con i clienti, costretti a cambiare piani: “Noi siamo assicurati e questo ci fa stare un po’ più tranquilli, ma il furto delle chiavi è stato un disastro, una giornata infernale”.

Quinto furto, invece, per la rosticceria “da Stefania”, attività aperta da 44 anni: “questa volta sono stati più gentili, si sono accontentati di mettere a soqquadro senza rompere niente, limitandosi a portare via un centinaio di euro di fondo cassa”, raccontano Stefania Sorrentino e Giuliana Giuliani.