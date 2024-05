L’AQUILA- Razzìa l’altra notte in alcuni Map disabitati che si trovano nella frazione aquilana di Cansatessa.

Ignoti hanno scardinato gli ingressi e hanno portato via quanto era all’interno, per lo più arredi, pentole, suppellettili e forse anche qualche vecchia tv, roba di relativo valore, forse anche destinata all’eliminazione ma l’episodio non ha fatto piacere ai residenti i quali si rendono conto che soprattutto nelle periferie si è alla mercè di bande di ladri di qualsiasi risma nonostante il buon lavoro delle forze dell’ordine che non hanno l’ubiquità.

Alcune di queste abitazioni provvisorie del post sisma in passato sono state oggetto di una vicenda giudiziaria finita con delle assoluzioni.

Probabile che alcuni di questi Moduli abitativi provvisori siano stati utilizzati da senzatetto o possano esserlo ancora. L’incursione è stata notata e segnalata da alcuni residenti che sono soliti passare in quelle zone.