L’AQUILA: LADRI NEL RISTORANTE “LA BOTTE”, PRESI SOLDI MA POI NOTANO LE TELECAMERE E SCAPPANO

L’AQUILA – Ladri buongustai beffati: dopo aver rubato pochi euro dalla cassa del noto e storico ristorante aquilano “La botte”, nel quartiere di Pettino, devono aver notato delle telecamere e hanno lasciato nel frigo e nella cantina cibi pregiati come salumi, prosciutti, vino di qualità e altre leccornie che erano forse il principale obiettivo scappando con quei pochi soldi. Si tratta di un furto consumato che comunque allarma la gente.

Erano entrati nel locale dopo aver forzato e rotto una porta finestra in vetro approfittando del fatto che il locale è in una zona isolata. Sul posto, per i rilievi di rito, sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante della Questura.

Altri furti, anche solo tentati, sono stati commessi nei giorni scorsi alla Torretta e Sassa. In tutti questi casi gli investigatori verificheranno i filmati delle telecamere della zona che potrebbero aver ripreso scene utili alle indagini.