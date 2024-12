L’AQUILA: L’AFM COMPIE 50 ANNI, EVENTO A PALAZZO MARGHERITA

L’AQUILA – L’Afm, Azienda farmaceutica municipalizzata dell’Aquila, compie cinquant’anni.

Lunedì 9 dicembre, alle ore 11, nella sala consiliare “Tullio de Rubeis” di Palazzo Margherita, sede del Consiglio comunale, sarà ripercorsa la sua storia e l’importante ruolo svolto da questa Azienda al servizio della comunità aquilana.

“Un ruolo caratterizzato da finalità socio sanitarie forti, che le ha permesso, non soltanto di lavorare al servizio della salute della popolazione, ma anche di contribuire alla crescita culturale delle comunità interessate”, si legge in una nota.

“Celebriamo con grande emozione e orgoglio i nostri cinquanta anni di attività – afferma l’amministratrice unica dell’Azienda, Alessandra Santangelo – In questi cinque decenni, abbiamo costruito una solida reputazione come punto di riferimento per la salute e il benessere della comunità aquilana”.

Saranno presenti l’amministratrice unica AFM, Santangelo, l’assessore comunale alle Municipalizzate, Paola Giuliani, il presidente del Consiglio comunale e assessore regionale a Sociale, Cultura e Formazione, Roberto Santangelo, il direttore dell’Afm, Roberto Fontana.