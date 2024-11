L’AQUILA: LAI, “UOMO ALLONTANATO SUBITO DA SCUOLA, GRAZIE A PERSONALE, GENITORI E POLIZIA”

L’AQUILA – “Nel pomeriggio di oggi, durante l’uscita delle classi della scuola primaria di Pile, un individuo visibilmente disorientato si è introdotto nell’atrio. Grazie alla prontezza delle insegnanti presenti, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine, l’uomo è stato intercettato e condotto all’esterno dell’edificio scolastico, dove è stato preso in consegna da due genitori agenti di polizia”.

Lo fa sapere in una nota il dirigente scolastico Monia Lai, in merito a quanto accaduto nel pomeriggio alla scuola primaria di Pile all’Aquila (Qui il link)

“L’intervento delle volanti, arrivate in tempi rapidi – aggiunge -, ha permesso di gestire la situazione in modo tempestivo e senza alcuna conseguenza per gli alunni e il personale scolastico. Durante l’accaduto, i bambini sono stati sempre sotto la supervisione delle insegnanti e riconsegnati ai rispettivi genitori in totale sicurezza”.

“La dirigenza dell’istituto desidera ringraziare il personale scolastico e i genitori coinvolti per l’elevato senso di responsabilità e per la capacità di gestione dell’evento, che ha consentito di affrontare l’imprevisto con prontezza e professionalità. Un pensiero di ringraziamento va anche alle forze dell’ordine e al sindaco per il loro interessamento e supporto”, conclude.