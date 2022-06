L’AQUILA, “L’ANALISI DEL VOTO”: LIRIS CONVOCA CONFERENZA STAMPA DI FRATELLI D’ITALIA

L’AQUILA – “Analisi del voto di domenica scorsa al Comune dell’Aquila. È il tema della conferenza stampa di Fratelli d’Italia in programma per domattina, giovedì 16 giugno alle ore 11,00 nella sala Rivera di Palazzo Fibbioni, in via San Bernardino. Partecipano il commissario vicario provinciale del partito, l’assessore regionale Guido Liris, il sindaco rieletto Pierluigi Biondi e il coordinatore regionale Etelwardo Sigismondi“.

Curioso come ad inoltrare la comunicazione sia lo stesso assessore regionale Guido Liris, dal suo indirizzo mail, in qualità di commissario vicario provinciale, e non il riconfermato sindaco Biondi, che è commissario provinciale, o il coordinatore regionale Etel Sigismondi, stretto collaboratore del presidente della Regione Marco Marsilio e marito di Ersilia Lancia, verso la riconferma al Consiglio comunale, sempre in quota FdI.

Circostanza che si potrebbe ricollegare ad una rivalità, esclusivamente politica, tra i due uomini forti di Fratelli d’Italia, anche se il sindaco vanta una militanza più lunga rispetto a Liris, ex vice sindaco dell’Aquila, entrato nel partito di Giorgia Meloni a gennaio 2019. In questo senso, una sfida nella sfida è avvenuta anche nel corso della campagna elettorale che ha visto la riconferma di Biondi, con la corsa all’elezione dei rispettivi candidati.