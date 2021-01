L’AQUILA, L’ANALISI DELL’ASSETTO DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE DOMANI IN CONSILIO COMUNALE

L’AQUILA – Il presidente del Consiglio comunale dell’Aquila, Roberto Tinari, rende noto che l’Assemblea civica tornerà a riunirsi domani, martedì 19 gennaio, alle 9.30, in seduta di seconda convocazione, in videoconferenza sulla piattaforma digitale MT.

All’ordine del giorno, gli argomenti non approvati nella seduta del 30 dicembre scorso. In particolare, l’Aula si occuperà inoltre dell’analisi dell’assetto complessivo delle società partecipate al 31 dicembre 2019, nell’ambito della razionalizzazione periodica delle partecipazioni azionarie dell’ente.

Il Consiglio esaminerà inoltre una delibera per il riconoscimento di debiti fuori bilancio e la proposta di provvedimento riguardante gli adempimenti in ordine alla delibera dell’Arera n. 443/2019 relativamente al piano finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti urbani.

