L’AQUILA: LANTERNA MAGICA, DUE GIORNATE SUI VALORI INVIOLABILI DELL’UOMO AFFRONTATI CON LE SCUOLE

L’AQUILA – L’Istituto Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica”ETS propone per le scuole due giornate per riflettere sull’importanza di due valori inviolabili sui cui si basa la dignità umana, Diritti e Rispetto, nell’ambito delle celebrazioni della Giornata mondiale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

Mercoledì 20 novembre si celebra la Giornata mondiale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, giorno in cui, nel 1959, l’Assemblea generale ONU adottò la Dichiarazione dei diritti del fanciullo e sempre nello stesso giorno la Convenzione sui diritti del fanciullo nel 1989. Proponiamo la visione di due film destinati a fasce di età differenti: per le Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado Iqbal bambini senza paura di Michel Fuzellier e BabakPayami (Italia/Francia, 2015).Iqbal, un ragazzino sveglio e vivace di dieci anni, vive con il fratello Aziz e la madre Ashanta a Kardù, un piccolo villaggio in qualche parte povera del mondo. Il film è realizzato con una tecnica mista di animazione 3D su scenografie disegnate; per le Scuole Secondarie di Secondo Grado Il diritto alla felicità di Claudio Rossi Massimi (Italia, 2021), la storia di una amicizia tra generazioni diverse, nazionalità diverse, esperienze di vita diverse.

Lunedì 25 novembre ricordiamo la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite per sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema della violenza contro le donne e per dire no alla violenza di genere in tutte le sue forme. Proponiamo agli studenti della Scuola Secondaria di secondo grado la visione del film L’amore rubato di Irish Braschi (Italia, 2016),la storia di 5 donne, diverse tra loro, per età e estrazione sociale, ma accomunate dall’esperienza di un amore violento.

I film saranno accompagnati dall’approfondimento cinematografico di Martina Orlando, docente di Cinema e restauratrice cinematografica.

Lanterna magica ringrazia per la collaborazione l’Ufficio Scolastico Provinciale dell’Abruzzo, che ha accolto l’iniziativa promuovendola presso gli Istituti Scolastici.

Gli incontri saranno proposti in streaming mediante l’utilizzo dei seguenti i link:

20 novembre, Giornata mondiale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Per le Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado

Iqbal bambini senza paura di Michel Fuzellier e BabakPayamihttps://www.dailymotion.com/video/x8x77k6

Approfondimento cinematografico: https://youtu.be/7OeLpc1yuck

Per le Scuole Secondarie di Secondo Grado

Il diritto alla felicità di Claudio Rossi Massimi https://www.raiplay.it/programmi/ildirittoallafelicita

Approfondimento cinematografico: https://youtu.be/c_2QS0oBgEc

25 novembre, Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne

Per le Scuole Secondarie di Secondo Grado

L’amore rubato di Irish Braschi https://www.raiplay.it/programmi/lamorerubato

Approfondimento cinematografico: https://youtu.be/7h_McpIrLic