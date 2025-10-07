L’AQUILA: L’APE TAU DIVENTA LUDOTECA COMUNALE, DOMANI L’INAUGURAZIONE

L’AQUILA – All’Aquila, presso Murata Gigotti, in zona Coppito, nasce un nuovo spazio di gioco, creatività e crescita: la ludoteca comunale Ape Tau, un progetto gratuito rivolto a bambini e bambine, ragazzi e ragazze dai 6 ai 14 anni.

“Il progetto – si legge in una nota – si inserisce nelle tante attività che l’amministrazione sostiene per il contrasto alla povertà educativa minorile. L’apertura della ludoteca comunale nella zona Ovest, un servizio completamente finanziato dal Comune dell’Aquila, rappresenta un segnale concreto dell’attenzione che pone l’Amministrazione Biondi verso l’infanzia e le famiglie”.

“Vogliamo rafforzare la rete dei servizi educativi di prossimità, offrendo spazi di qualità dove il gioco diventa occasione di crescita, inclusione e partecipazione”, dichiara l’assessore alle Politiche Sociali Manuela Tursini.

Aggiunge Cecilia Cruciani, dell’Associazione Brucaliffo: “Siamo entusiasti di questa nuova avventura che l’amministrazione Comunale ci affida. L’associazione Brucaliffo in questi anni ha formato professionisti seri e appassionati, ha una rete di collaborazioni importanti che supporteranno le attività. Ape tau sarà luogo accogliente, inclusivo e ricco di stimoli dove, nei prossimi 15 mesi, si esploreranno insieme i temi del viaggio e della meraviglia, attraverso attività pensate per sviluppare abilità, espressività e relazioni”.

L’inaugurazione ufficiale è fissata per domani, mercoledì 8 ottobre, alle ore 16, presso la Murata Gigotti a Coppito (L’Aquila).

Da venerdì 10 ottobre sarà possibile frequentare tutte le attività, alcune su prenotazione e altre liberamente.

Gli orari di apertura saranno il martedì e venerdì dalle 16:00 – 19:00; il sabato dalle 15:00 – 19:30 e la domenica dalle 9:00 – 13:30.

Attività settimanali (su prenotazione) – Corso di Teatro – a cura dell’Associazione Brucaliffo – Tutti i martedì dalle 17:30 alle 18:30

Primo incontro: martedì 14 ottobre 2025 – Attività motoria e multisport – con gli istruttori di A.S.D. Basket 2k5

– Tutti i sabato : dalle 15:30–16:30 17:00–18:30 Primo incontro: sabato 11 ottobre 2025 – Corso di Robotica e Coding – in collaborazione con i professionisti di Fablab AQ

– Domenica mattina (a settimane alterne), 10:00–12:00

Primo incontro: domenica 12 ottobre 2025

-Supporto scolastico : servizio di aiuto compiti, per affrontare studio e apprendimento in modo sereno, in piccoli gruppi seguiti da educatori e volontari. Attività settimanali a libero accesso

– Laboratori e giochi : spazio libero con giochi in scatola coinvolgenti per sviluppare logica, strategia e collaborazione.

– Laboratori creativi di disegno, pittura, costruzione, manipolazione e riciclo.

– Angolo Lascia e Prendi : angolo dove ognuno può lasciare o prendere un gioco o un libro.

– Eventi speciali con il supporto di realtà locali come Fablab AQ, Ludobus Riscossa, Mubaq, e molte altre.

Per informazioni e prenotazioni: 320.2703901