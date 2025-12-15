L’AQUILA: L’ARCIVESCOVO D’ANGELO INCONTRA I MALATI DEL SAN SALVATORE E I DETENUTI DEL SUPERCARCERE

L’AQUILA – Questa mattina, 15 dicembre, l’Arcivescovo Metropolita S. E. Mons. Antonio D’Angelo si è recato presso l’Ospedale San Salvatore dell’Aquila per inontrare la Direzione Sanitaria, la Direzione Generale della Asl e in seguito i alcuni reparti del nosocomio aquilano per gli auguri di Natale ai pazienti ricoverati. Sarà accompagnato dai Cappellani Padre Luciano Antonelli e padre Appio Rosi.

Venerdì 19 dicembre, accompagnato dal cappellano, l’Arcivescovo visiterà i detenuti del Carcere aquilano in loc. Costarelle di Preturo. Prima della visita ai detenuti per gli auguri di Natale incontrerà la Direzione e il personale della Polizia Penitenziaria.

Al termine della mattinata Mons. D’Angelo si recherà nei locali dell’ex Seminario Diocesano in Piazza Duomo per gli auguri natalizi al Clero che ha prestato servizio presso la Basilica di Collemaggio durante l’Anno Giubilare che sta per terminare.

L’augurio natalizio con i Sacerdoti e i Religiosi avverrà nei nuovi spazi d’accoglienza per il Clero realizzati presso l’ex Seminario diocesano in piazza Duomo, il cui allestimento è stato realizzato grazie al contributo straordinario della Giunta della Regione Abruzzo.