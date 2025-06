L’AQUILA: L’ARMERIA TOMEI FESTEGGIA 70 ANNI, “PARTITI DA NEGOZIETTO, OGGI VENDITE IN USA E GIAPPONE”

L’AQUILA – Un pezzo di storia della città che attraversa sette decenni, un’attività nata da una passione in un negozietto di appena di 18 mq e che oggi è un punto di riferimento del settore nel panorama nazionale ed internazionale, che vende in tutta Europa, negli Stati Uniti, in Giappone.

L’Armeria Tomei dell’Aquila festeggia 70 anni di attività, un traguardo raggiunto grazie alla determinazione e alla propensione per un rinnovamento costante, una realtà che è riuscita ad adeguarsi alle richieste del mercato restando sempre al passo con i tempi e oggi, nel punto vendita di 400 mq di via Salaria Antica Ovest, dispone dei migliori marchi per armi, caccia, pesca, abbigliamento, elettronica, sport.

Alla vigilia dell’evento che sabato 14 giugno celebrerà questa speciale ricorrenza con tante iniziative, a ripercorrere le tappe di un’impresa familiare di successo, con AbruzzoWeb, sono Massimo e Francesco Tomei, padre e figlio, rispettivamente 55 e 27 anni, che hanno raccolto il testimone, attraverso un ricambio generazionale, dei fondatori Alberto e Francesca.

“Mamma e papà – spiega Massimo – hanno aperto il primo negozio in un momento particolare, nel dopoguerra. Un’idea nata dalla passione di mio padre per la montagna che lo ha spinto ad iniziare questa avventura nel 1955. È stata una scommessa vinta perché negli anni siamo diventati una realtà apprezzata. A 25 anni, dopo la morte dei miei genitori, ho preso le redini dell’attività e sono riuscito, conservando la stessa passione, ad ampliare la proposta con tante novità”.

L’attività si è quindi rinnovata negli anni avvalendosi della collaborazione di circa 10 dipendenti, anche loro parte integrante della famiglia.

“Da quella conosciuta come Piazzetta delle Tavole ci siamo trasferiti nel post terremoto, dal 2009 al 2018, nella zona est della città e oggi siamo orgogliosi di poter lavorare in uno spazio decisamente più grande”, aggiunge Massimo.

Un’attività dalle radici solide che ha saputo reinventarsi anche per quanto riguarda i nuovi canali di comunicazione e social: “Molte vendite avvengono proprio così e sono gli stessi clienti che ci richiedono un contatto e un aggiornamento costanti – dice Francesco – Si tratta di mezzi ormai indispensabili per mantenere relazioni e stringere rapporti in ogni parte del mondo”.

A questo proposito, sottolineano, “sono in costante crescita le vendite a livello internazionale. Si potrebbe pensare che siano limitate alle regioni confinanti e invece abbiamo clienti di tutta Italia, vendiamo quotidianamente in Europa, molto negli Stati Uniti e spesso anche in Giappone”.

E infatti all’evento che si terrà sabato 14 giugno è prevista la presenza di clienti e venditori da tutta Italia che negli stand che saranno allestiti fuori dal negozio esporranno le principali novità delle proposte di mercato. In programma tante iniziative, gare di tiro, di pesca e spettacoli che accompagneranno i partecipanti per tutta la giornata, a partire dalle 11.30″.

“Invitiamo tutti a partecipare per festeggiare insieme questo importante giorno”, concludono.