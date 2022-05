L’AQUILA: L’ASSESSORE AQUILIO ACCOGLIE DELEGAZIONI ERASMUS CON L’ISTITUTO D’AOSTA

L’AQUILA – “La nostra città ha bisogno di eventi come questo che arricchiscono, reciprocamente, tutti i partecipanti e contribuiscono anche alla rinascita economica della città e a farla conoscere nel mondo”.

Così, in una nota, l’assessore al Comune dell’Aquila Fabrizia Aquilio che lo scorso giovedì 25 maggio ha accolto, al Palazzetto dei Nobili, le delegazioni del progetto di partenariato Erasmus + “ The best assistant of the teachers of English and Maths, Digital assessment”. Il progetto è coordinato dall’ I.I.S. Amedeo D’ Aosta dell’Aquila, i referenti europei sono ospiti in città dal 22 al 28 maggio.

L’ assessore ha portato i saluti del sindaco, Pierluigi Biondi, e ha espresso sentiti ringraziamenti ai team appartenenti ai Paesi della Romania, della Bulgaria, della Polonia e della Turchia, e alla delegazione italiana composta dalla dirigente scolastica, la professoressa Maria Chiara Marola, dai docenti Maria Ettorre, Claudio Andrea Mottola e da 6 studenti.

“Il lavoro sinergicamente svolto oltre a stabilire relazioni tra i popoli, contribuisce allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio aquilano – si legge ancora nella nota – Ogni referente delle diverse delegazioni ha espresso gratitudine all’assessore per l’accoglienza e l’ospitalità e lodi alle bellezze della città”.

“Grande soddisfazione, da parte di tutti i partecipanti, per l’incontro che costituisce un valore aggiunto al progetto in quanto permette a studenti e docenti di portare la loro esperienza all’attenzione delle autorità locali dando pregio al partenariato. Le immagini dell’evento saranno pubblicate sulla Piattaforma di disseminazione Europea Erasmus, sui canali social del progetto e sul Twinspace Etwinning”.