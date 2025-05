L’AQUILA: L’ATTORE GIORGIO MONTANINI CHIUDE LA RASSEGNA TEATRALE “STAND UP COMEDY”

L’AQUILA – Il noto attore Giorgio Montanini con “Fall”, venerdì 9 Maggio, ore 19.00, Auditorium del Parco, all’Aquila, chiude la rassegna di “Stand Up Comedy” organizzata dal Teatro Stabile d’Abruzzo.

“Il crollo delle ideologie -si legge nella nota dello spettacolo- è stato accolto con esultanza, il mondo si sarebbe liberato degli estremismi e delle polarizzazioni per lasciare spazio alla crescita individuale. Un mondo caratterizzato dall’equilibrio delle differenze e la consacrazione della via di mezzo come strada maestra da percorrere. O che prende il posto del bianco e del nero. Il politicamente corretto come balsamo medicamentoso per tutte le ingiustizie. La battaglia per i diritti civili e l’assassinio dei diritti sociali come frontiera da attraversare per andare incontro al progresso. Un comico viaggia in direzione ostinata e contraria rispetto alle scelte della società, ma cosa accade quando la gente è immobile al centro? Religione e assenza di spiritualità, libertà d’espressione e repressione delle parole, piattaforme nozionistiche e agonia culturale, la guerra.“Fall” fa cadere ogni certezza, è l’autunno che ti spoglia delle convinzioni. È la risata che vi seppellirà”.

La rassegna gode del sostegno della BCC, Banca di Credito Cooperativo di Roma.