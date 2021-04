L’AQUILA – Giornata da ricordare per la giovane studentessa aquilana Martina Ambrogi.

Oggi, infatti, la ragazza si è laureata all’Università dell’Aquila in Beni Culturali, per la sua gioia e per quella del fidanzato Daniele, di mamma Tilde e di papà Stefano e di tutti gli altri parenti e degli amici presenti oggi.

