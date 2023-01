L’AQUILA, LAV SU VOLPI IN CENTRO: “POSIZIONATE TRAPPOLE, RESTARE A DISTANZA”

L’AQUILA – Il gruppo LAV L’Aquila comunica di aver “monitorato il progressivo posizionamento della gabbia trappola in centro storico avvenuto nei giorni scorsi ad opera della Asl Veterinaria – sez.fauna selvatica. Si invitano pertanto i cittadini a desistere dal molestare le volpi con continue foto e inseguimenti, oltre alla necessità di non avvicinarsi alle gabbie trappola onde evitare di lasciare traccia di odore umano e di vanificare pertanto il risultato dell’operazione”.

È quanto si legge in una nota nella quale viene evidenziato: “IL NUMERO DA CHIAMARE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE NEL CASO SI VEDESSE LA GABBIA CHIUSA O UN ANIMALE ALL’INTERNO È QUELLO INDICATO IN FOTO, RIPETIAMO DI NON AVVICINARSI ALLA GABBIA TRAPPOLA IN NESSUN CASO”.

“Inoltre, dato che la presenza di volpi ha allontanato i gatti dai precedenti punti di approvvigionamento cibo, è necessario che le gattare responsabili di colonie feline individuino la nuova collocazione dei gatti e ripuliscano subito il luogo dopo aver atteso che finiscano di mangiare, senza lasciare residui che possano attrarre animali selvatici e metterne a rischio la vita in un ambiente pieno di cantieri e di attività antropiche”, conclude la nota.