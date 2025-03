L’AQUILA: LAVORI AL PONTE BELVEDERE, MODIFICHE VIABILITA’ DAL 20 MARZO E CHIUSURA VIA FORTEBRACCIO

L’AQUILA – Il settore Polizia Municipale del Comune dell’Aquila ha emesso un ordinanza in vigore a partire dal prossimo 20 marzo, con la quale verranno apportate modifiche alla viabilità del centro storico per favorire i lavori di ricostruzione di Ponte Belvedere con la contestuale chiusura al traffico di via Fontesecco, nel tratto compreso tra via XX Settembre e via degli Ortolani (esclusa).

Viene istituito il senso unico di via Buccio di Ranallo da viale Papa Giovanni XXIII in direzione via Sallustio.

Senso unico di marcia anche per via Sallustio fino all’intersezione con via Camponeschi.

Altra importante modifica sarà la riapertura al traffico di via Roma, con senso di marcia in direzione piazza Palazzo, a seguito di nuova perimetrazione della “zona rossa”.

Sarà quindi possibile percorrere l’intera via Roma, in salita, per agevolare l’accesso al centro storico.

Tutte le modifiche alla viabilità (consultabili anche nell’ordinanza pubblicata sull’albo pretorio del portale istituzionale del Comune dell’Aquila al seguente link: https://www.albo-pretorio.it/albo/archivio4_atto_0_558273_0_3.html) :