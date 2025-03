L’AQUILA: LAVORI ALLE CONDOTTE, GIOVEDI’ RUBINETTI A SECCO A COPPITO IN ZONA UNIVERSITA’ E OSPEDALE

L’AQUILA – L’erogazione idrica sarà interrotta tra le 8.30 e le 16.30 di giovedì 6 marzo all’Aquila, in particolare nella zona di Coppito via Vetoio, Ospedale San Salvatore, Polo Universitario di Coppito (con esclusione dell’abitato della frazione, di Coppito Montagnino, Progetto Case di Coppito e zona Guardia di Finanza).

Lo fa sapere l’ufficio tecnico della Gran Sasso Acqua in una nota, che motiva l’interruzione con “i lavori di sostituzione delle condotte idriche in L’Aquila, via Stiffe della frazione Coppito”.