L’AQUILA: LAVORI DI PAVIMENTAZIONE IN CORSO FEDERICO II, ECCO COME CAMBIA LA VIABILITA’ NELLA ZONA

L’AQUILA – Per consentire l’ultimazione dei lavori della pavimentazione su Corso Federico II il Comando di Polizia municipale dell’Aquila ha emanato due distinte ordinanze (consultabili sull’Albo pretorio) con cui vengono disposte, a partire da lunedì 26 maggio, modifiche alla viabilità nella zone ricomprese tra via dei Giardini, corso Federico II, viale Rendina, viale Iacobucci e via San Michele.

Dalle ore 7:00 di lunedì 26 maggio, pertanto, è istituito il divieto di sosta con rimozione e divieto di transito in corso Federico II e via dei Giardini (tratto via san Michele/corso Federico II). Sempre da lunedì prossimo, 26 maggio, si procederà alla riapertura al traffico di via Michele Iacobucci, con senso unico di marcia a salire verso viale Rendina e contestuale istituzione del senso unico di marcia su quest’ultima arteria in uscita verso via XX Settembre. Il tratto di via San Michele compreso tra via dei Giardini e viale Rendina sarà a senso unico in discesa verso viale Rendina.

Di conseguenza per raggiungere via Santa Giusta/via delle Grazie il percorso sarà il seguente: via Michele Iacobucci, a salire da viale Collemaggio svolta a destra su viale Luigi Rendina; b. svolta a sinistra su vico di Picenze, c. svolta a sinistra su via dei Giardini, d. svolta a destra su via San Michele in direzione via Santa Giusta/via delle Grazie. Su via Iacobucci non potranno transitare mezzi di massa a pieno carico superiore ai 35 quintali.

Infine, dalla giornata odierna, a causa dello spostamento del cantiere di riqualificazione di Piazza Palazzo/corso Principe Umberto, è stata riaperta al transito la corsia di destra della carreggiata. Ciò ha comportato la chiusura al traffico di via Accursio da piazza Palazzo. I soli residenti potranno accedere a via Accursio accedendo da via Bafile e percorrendo via Navelli in direzione via Accursio.